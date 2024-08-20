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«Манчестер Сити» начал переговоры о возвращении Гюндогана

20 Августа 2024 • 10:52 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган может вернуться в «Манчестер Сити».

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, наставник «горожан» Хосеп Гвардиола уже одобрил трансфер Гюндогана. На данный момент «Манчестер Сити» ведёт переговоры с представителями немецкого полузащитника. Стоит отметить, что Гюндоган имеет предложения из Саудовской Аравии и пока окончательно не определился со своим будущим.

Гюндоган сыграл 51 матч за «Барселону» в прошлом сезоне, забил пять голов и отдал четырнадцать голевых передач, контракт 33-летнего полузащитника с каталонцами рассчитан до конца следующего сезона.

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