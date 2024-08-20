В «Брентфорде» готовы принять предложение по нападающему Айвену Тони.

Переговоры по англичанину ведёт саудовский «Аль-Ахли», о чём недавно стало известно из достоверных источников. Согласно сообщениям Sun Sport, «Брентфорд» может продать Тони уже к концу текущей недели – «пчёл» устроит предложение на сумму в 45 млн фунтов стерлингов (почти 53 млн евро). Из борьбы за 28-летнего форварда по-прежнему не выбыл «Челси», который может сделать своё предложение в последний момент.

Контракт Айвена Тони с «Брентфордом» истекает в середине следующего года. В недавнем прошлом интерес к игроку также приписывался «Арсеналу», «Тоттенхэму» и «Манчестер Юнайтед».