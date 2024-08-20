Правый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу произвёл не лучшее впечатление на бывших товарищей по «Барселоне».

Португалец выступал за «сине-гранатовых» в прошедшем сезоне на правах аренды. Как сообщает Diario SPORT, многие в команде были недовольны поведением игрока. Если верить источнику, Канселу демонстрировал пренебрежение, когда не попадал в стартовый состав, и находился не в лучших отношениях с молодыми одноклубниками. Всё это особенно злило некоторых ключевых футболистов «Барселоны».

Жоау Канселу вернулся в расположение «Манчестер Сити» по окончании минувшей кампании. Будущее защитника остаётся неопределённым.