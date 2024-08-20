Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, предложение «Арсеналу» сделал «Ноттингем Форрест», но стороны пока не пришли к договоренности. Отмечается, что «лесники» заинтересованы и в трансфере форварда «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса, переговоры уже идут. «Ноттингем Форрест» подпишет только одного из этих игроков.

Нкетиа принял участие в 37 матчах «Арсенала» в прошлом сезоне, забил шесть голов и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нападающего в тридцать миллионов евро.