«Ливерпуль» улучшил предложение «Валенсии» по вратарю Георгию Мамардашвили.

Как сообщает Relevo, английский клуб увеличил предложение до 40 миллионов евро. «Ливерпуль» ожидает получить ответ уже в ближайшее время, если переговоры затянутся, то «Борнмут», в который грузинский вратарь должен отправиться в аренду, начнет рассматривать альтернативные варианты.

Отметим, что интерес к Мамардашвили вырос после чемпионата Европы, на котором грузинский голкипер хорошо проявил себя. Контракт Георгия с клубом из Испании рассчитан до 30 июня 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.