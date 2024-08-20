Полузащитник «Баварии» Леон Горецка по-прежнему не хочет уходить из мюнхенского клуба.

Как сообщает Sky Sports, предметный интерес к немцу проявляют несколько клубов МЛС, но переходить туда Горецка не планирует. Руководство «Баварии» уже смирилось с тем, что полузащитник останется в стане мюнхенцев до зимнего трансферного окна. 29-летний футболист готов уйти из «Баварии» только в три клуба: «Барселону», «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

В прошлом сезоне Горецка провёл тридцать матчей за «Баварию» в Бундеслиге, забил шесть голов и отдал девять голевых передач. Контракт немца с клубом рассчитан до конца сезона 2025/26.