Пардью: «Агент Айвена Тони хочет, чтобы он перешёл в «Арсенал»

Известный тренер Алан Пардью заявил, что агент форварда «Брентфорда» Айвена Тони хотел бы трудоустроить своего клиента в лондонском «Арсенале».

«Канониры» считались одними из главных претендентов на футболиста сборной Англии, но до конкретных переговоров так и не дошло. Сейчас над трансфером 28-летнего нападающего работает саудовский «Аль-Ахли».

«Я лично знаком с агентом Тони, и я думаю, что он хотел бы устроить его переход в «Арсенал». Как я знаю, он считает, что это пошло бы Айвену на пользу», – приводит talkSPORT слова Пардью.

Контракт Айвена Тони с «Брентфордом» истекает по окончании текущего сезона.