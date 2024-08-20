Клуб АПЛ готов арендовать у «Арсенала» Ремсдейла с возможностью выкупа

Голкипер лондонского «Арсенала» Аарон Ремсдейл может покинуть клуб перед закрытием летнего трансферного окна.

Англичанина не устраивает роль запасного, поэтому сейчас он изучает различные варианты продолжения карьеры. По сведениям журналиста Дэвида Орнштейна, «Вулхверхэмптон» ведёт переговоры с «канонирами» по аренде 26-летнего вратаря с возможностью последующего выкупа.

Как недавно стало известно, в «Арсенале» уже нашли замену Аарону Ремсдейлу. Стоимость футболиста сборной Англии, по версии портала Transfermarkt, составляет 25 млн евро, а его контракт с лондонским грандом рассчитан до 2026 года.