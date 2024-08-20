Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ готов арендовать у «Арсенала» Ремсдейла с возможностью выкупа

20 Августа 2024 • 07:11 Комментировать
Астон Вилла
...
Арсенал
24.08 19:30

Голкипер лондонского «Арсенала» Аарон Ремсдейл может покинуть клуб перед закрытием летнего трансферного окна.

Англичанина не устраивает роль запасного, поэтому сейчас он изучает различные варианты продолжения карьеры. По сведениям журналиста Дэвида Орнштейна, «Вулхверхэмптон» ведёт переговоры с «канонирами» по аренде 26-летнего вратаря с возможностью последующего выкупа.

Как недавно стало известно, в «Арсенале» уже нашли замену Аарону Ремсдейлу. Стоимость футболиста сборной Англии, по версии портала Transfermarkt, составляет 25 млн евро, а его контракт с лондонским грандом рассчитан до 2026 года.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Арсенал Лондон Аарон Ремсдейл трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Августа
07:11
Клуб АПЛ готов арендовать у «Арсенала» Ремсдейла с возможностью выкупа
01:37
«Арсенал» договорился с испанским вратарём
19 Августа
05:56
«Арсенал» готов отпустить Кивёра – интерес проявляет топ-клуб Серии А
04 Июля
23:35
Английский клуб проявляет интерес к Фелишу
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Агент Роши: «Педро хочет в «Спартак» Юран может возглавить команду в РПЛ Гвардиола перечислил главных конкурентов «Манчестер Сити» в новом сезоне Месси выдвинул требование вандалам Звёздный игрок «Барселоны» сообщил клубу о намерении уйти «Барселона» повторила собственный рекорд, выпустив трёх 17-летних игроков Болельщики «Валенсии» аплодировали Ямалю – Флик дал комментарий «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги Роналду вывел «Аль-Наср» вперёд в финале Суперкубка Саудовской Аравии Из-за них «Ростов» должен был проиграть матч: три худших игрока суперволевых 3:2 против «Оренбурга»
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение Флик начинает и выигрывает: дубль Левандовски принёс «Барселоне» волевую победу над «Валенсией» Месси выдвинул требование вандалам
Спортивные новости
Синнер переиграл Тиафо и стал победителем турнира в Цинциннати Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Мирра Андреева в упорной борьбе проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Цинциннати Плющев высказался о возможном пополнении КХЛ командой из Сербии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Августа
08:19 · Англия. Премьер-лига
Пардью: «Агент Айвена Тони хочет, чтобы он перешёл в «Арсенал»
07:11 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готов арендовать у «Арсенала» Ремсдейла с возможностью выкупа
06:48 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каком условии «Манчестер Сити» вернёт Гюндогана слухи
04:04 · Англия. Премьер-лига
​Купер: «Если бы матч был в субботу, то Варди не сыграл бы»
03:12 · Англия. Премьер-лига
Варди: «Возраст - это лишь цифры»
03:03 · Англия. Премьер-лига
​Каррагер: «Варди - лучший футболист в истории «Лестера»
02:58 · Англия. Премьер-лига
​Бентанкур в сознании и в относительном порядке, пояснил Постекоглу
02:52 · Англия. Премьер-лига
Стив Купер: «получили неплохой результат»
02:45 · Англия. Премьер-лига
​Гари Невилл: «Тоттенхэм» выглядит уязвимо»
01:37 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» договорился с испанским вратарём
01:26 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай отказал двум клубам – он ждёт предложения от гранда Серии А
01:18 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Манчестер Юнайтед» работает над арендой Угарте с обязательством выкупа»
01:08 · Англия. Премьер-лига
«Мне уже всё сообщили»: Симеоне намекнул на скорый уход Фелиша в «Челси»
00:59 · Англия. Премьер-лига
Варди – второй самый возрастной автор гола в первом туре в истории Премьер-лиги
00:39 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу назвал проблему «Тоттенхэма» после ничьей с «Лестером»
00:11 · Англия. Премьер-лига
Названы претенденты на Гюндогана, который решил покинуть «Барселону» слухи
00:04 · Англия. Премьер-лига
Гол Варди отобрал победу у «Тоттенхэма» 1
19 Августа
23:48 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» провернул свой самый дорогой трансфер в истории официально
23:43 · Англия. Премьер-лига
Бентанкур покинул поле на носилках в матче с «Лестером»
23:38 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» лидирует в борьбе за полузащитника «Челси»
22:52 · Англия. Премьер-лига
Солер близок к переходу из «ПСЖ» в клуб АПЛ – названы условия
21:48 · Англия. Премьер-лига
«Ипсвич» арендовал полузащитника «Наполи» официально
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
19:11 · Англия. Премьер-лига
«Челси» близок к подписанию Фелиша
18:57 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» ускорили переговоры по Угарте
Все новости
Рекомендуем