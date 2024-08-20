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Стало известно, при каком условии «Манчестер Сити» вернёт Гюндогана слухи

20 Августа 2024 • 06:48 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ипсвич
24.08 17:00

В «Манчестер Сити» готовы вернуть полузащитника «Барселоны» Илкая Гюндогана при определённом условии.

33-летний игрок собирается покинуть каталонский клуб в текущее трансферное окно. Среди претендентов на немецкого хавбека значится «Манчестер Сити», за который он выступал на протяжении семи лет до перехода в «Барселону». Как сообщает City Xtra со ссылкой на журналиста Лу Мартина, двери «горожан» отрыты для Гюндогана. Рулевой Хосеп Гвардиола будет рад снова видеть футболиста в своей команде, однако переход состоится лишь в том случае, если «Барселона» не потребует компенсации за трансфер.

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