​Купер: «Если бы матч был в субботу, то Варди не сыграл бы»

В Англии закончился первый тур нового сезона АПЛ, «Тоттенхэм» не смог увезти из Лестера три очка, на что команда Анге Постекоглу, безусловно, рассчитывала. Джейми Варди вышел на поле и стал автором первого в сезоне мяча для «Лестера» - и, что ещё важнее, этот мяч принёс клубу очко. Между тем, как пояснил главный тренер клуба Стив Купер, была большая вероятность, что Варди не сможет сыграть.

- Если бы игра была в субботу или даже в воскресенье, Варди не смог бы сыграть. Это выяснилось только накануне. Нам нужен опытный нападающий, - цитирует слова Купера BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Лестер» сыграет с лондонским «Фулхэмом».