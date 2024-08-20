Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Варди: «Возраст - это лишь цифры»

20 Августа 2024 • 03:12 Комментировать

В Англии закончился первый тур нового сезона АПЛ, «Тоттенхэм» не смог увезти из Лестера три очка, на что команда Анге Постекоглу, безусловно, рассчитывала. Автором ответного гола стал  Джейми Варди, он сделал это в начале второй половины встречи. После игры Варди прокомментировал свой успех и заявил, что возраст ничего не значит.

- Я считаю, что возраст - это всего лишь цифры. Пока я и мои ноги будут чувствовать себя хорошо, я буду играть. И у нас команда, которая в удачный для себя день может заставить побегать любого, - цитирует слова Варди BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Лестер» сыграет с лондонским «Фулхэмом».


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лестер Джейми Варди
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Агент Роши: «Педро хочет в «Спартак» Юран может возглавить команду в РПЛ Гвардиола перечислил главных конкурентов «Манчестер Сити» в новом сезоне Месси выдвинул требование вандалам Звёздный игрок «Барселоны» сообщил клубу о намерении уйти «Барселона» повторила собственный рекорд, выпустив трёх 17-летних игроков Болельщики «Валенсии» аплодировали Ямалю – Флик дал комментарий Роналду вывел «Аль-Наср» вперёд в финале Суперкубка Саудовской Аравии «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги Из-за них «Ростов» должен был проиграть матч: три худших игрока суперволевых 3:2 против «Оренбурга»
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона Месси выдвинул требование вандалам С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение Флик начинает и выигрывает: дубль Левандовски принёс «Барселоне» волевую победу над «Валенсией»
Спортивные новости
Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Мирра Андреева в упорной борьбе проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Цинциннати Плющев высказался о возможном пополнении КХЛ командой из Сербии Плющев расскказал о своих предпочтениях в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Лестер Лестер
Тоттенхэм Тоттенхэм
1
1
39.00 1.05 16.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Августа
03:12 · Англия. Премьер-лига
Варди: «Возраст - это лишь цифры»
03:03 · Англия. Премьер-лига
​Каррагер: «Варди - лучший футболист в истории «Лестера»
02:58 · Англия. Премьер-лига
​Бентанкур в сознании и в относительном порядке, пояснил Постекоглу
02:52 · Англия. Премьер-лига
Стив Купер: «получили неплохой результат»
02:45 · Англия. Премьер-лига
​Гари Невилл: «Тоттенхэм» выглядит уязвимо»
01:37 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» договорился с испанским вратарём
01:26 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай отказал двум клубам – он ждёт предложения от гранда Серии А
01:18 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Манчестер Юнайтед» работает над арендой Угарте с обязательством выкупа»
01:08 · Англия. Премьер-лига
«Мне уже всё сообщили»: Симеоне намекнул на скорый уход Фелиша в «Челси»
00:59 · Англия. Премьер-лига
Варди – второй самый возрастной автор гола в первом туре в истории Премьер-лиги
00:39 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу назвал проблему «Тоттенхэма» после ничьей с «Лестером»
00:11 · Англия. Премьер-лига
Названы претенденты на Гюндогана, который решил покинуть «Барселону» слухи
00:04 · Англия. Премьер-лига
Гол Варди отобрал победу у «Тоттенхэма» 1
19 Августа
23:48 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» провернул свой самый дорогой трансфер в истории официально
23:43 · Англия. Премьер-лига
Бентанкур покинул поле на носилках в матче с «Лестером»
23:38 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» лидирует в борьбе за полузащитника «Челси»
22:52 · Англия. Премьер-лига
Солер близок к переходу из «ПСЖ» в клуб АПЛ – названы условия
21:48 · Англия. Премьер-лига
«Ипсвич» арендовал полузащитника «Наполи» официально
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
19:11 · Англия. Премьер-лига
«Челси» близок к подписанию Фелиша
18:57 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» ускорили переговоры по Угарте
18:28 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола поддерживает возвращение звезды в «Манчестер Сити»
18:06 · Англия. Премьер-лига
Джейми Реднапп: «Челси» напоминает кучку незнакомцев»
17:49 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» заплатил 23 миллиона евро за игрока «Тоттенхэма» официально
17:31 · Англия. Премьер-лига
Названа самая многонациональная команда АПЛ
Все новости
Рекомендуем