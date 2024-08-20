Варди: «Возраст - это лишь цифры»

В Англии закончился первый тур нового сезона АПЛ, «Тоттенхэм» не смог увезти из Лестера три очка, на что команда Анге Постекоглу, безусловно, рассчитывала. Автором ответного гола стал Джейми Варди, он сделал это в начале второй половины встречи. После игры Варди прокомментировал свой успех и заявил, что возраст ничего не значит.

- Я считаю, что возраст - это всего лишь цифры. Пока я и мои ноги будут чувствовать себя хорошо, я буду играть. И у нас команда, которая в удачный для себя день может заставить побегать любого, - цитирует слова Варди BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Лестер» сыграет с лондонским «Фулхэмом».