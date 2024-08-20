​Каррагер: «Варди - лучший футболист в истории «Лестера»

В Англии закончился первый тур нового сезона АПЛ, «Тоттенхэм» не смог увезти из Лестера три очка, на что команда Анге Постекоглу, безусловно, рассчитывала. Ответный гол «Лестера», и, следовательно, первый в сезоне для команды, забил Джейми Варди. После игры бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер не пожалел тёплых слов для него. Он назвал Варди лучшим игроком в истории клуба.

- Я думаю, что Варди - лучший игрок в истории «Лестера». Он - особенный футболист, - цитирует слова Каррагера BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Лестер» сыграет с лондонским «Фулхэмом».