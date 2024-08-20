​Бентанкур в сознании и в относительном порядке, пояснил Постекоглу

В Англии закончился первый тур нового сезона АПЛ, «Тоттенхэм» не смог увезти из Лестера три очка, на что команда Анге Постекоглу, безусловно, рассчитывала. Не рассчитывала она также и на потерю Родриго Бентанкура - тот сошёлся с оппонентом в воздушной дуэли, а после приземления ему пришлось оказывать медицинскую помощь - более пяти минут.

Но он вернулся на поле и отыграл большую часть второй половины встречи. А после игры наставник команды подтвердил, что Бентанкур в порядке, хотя и получил травму головы. Сыграет ли он в следующих матчах лондонского клуба, станет известно чуть позже.