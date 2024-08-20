Стив Купер: «получили неплохой результат»

В Англии закончился первый тур нового сезона АПЛ, «Тоттенхэм» не смог увезти из Лестера три очка, на что команда Анге Постекоглу, безусловно, рассчитывала. А вот в стане «Лестера» совсем другие настроения - наставник клуба Стив Купер считает ничью хорошим результатом.

- Я доволен нашим вторым таймом, и, в целом, это достойный результат в игре против претендующей на высокие места команды. Но первый тайм был не таким, каким я хотел. Мы сыграли амбициознее во второй половине встречи и это показало, что мы также можем влиять на динамику игру, у нас была даже возможность забить и второй гол, - цитирует слова Купера BBC Sport.