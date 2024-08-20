​Гари Невилл: «Тоттенхэм» выглядит уязвимо»

В Англии закончился первый тур нового сезона АПЛ, «Тоттенхэм» не смог увезти из Лестера три очка, на что команда Анге Постекоглу, безусловно, рассчитывала. Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает команду австралийского специалиста уязвимой.

- Когда пошли замены, стало понятно, что у «Тоттенхэма» проблемы. Я считаю, что команда выглядит слишком уязвимой, - цитирует слова Невилла BBC Sport.

В следующем туре «Тоттенхэму» предстоит сыграть в родных стенах с «Эвертоном», это случится 24 августа. В прошлом сезоне «Тоттенхэм» занял пятое место в турнирной таблице.