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«Арсенал» договорился с испанским вратарём

20 Августа 2024 • 01:37 Комментировать
Астон Вилла
...
Арсенал
24.08 19:30

Лондонский «Арсенал» работает над подписанием голкипера «Эспаньола» Хоана Гарсии.

«Канониры» обозначили испанца в качестве приоритетного кандидата на замену Аарону Ремсдейлу, который может покинуть клуб в заключительные дни трансферного окна. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Арсенал» уже достиг устной договорённости с Гарсией. В «Эспаньоле» знают об интересе английского гранда к 23-летнему вратарю, но официального трансферного предложения пока не последовало. Судьба сделки напрямую зависит от возможного ухода Ремсдейла.

Хоан Гарсия провёл 30 матчей за «Эспаньол», пропустив 21 гол. Стоимость стража ворот оценивается порталом Transfermarkt в 800 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Арсенал Лондон Аарон Ремсдейл трансферы футбола - лето 2024 Хоан Гарсия ещё теги

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