Мактоминай отказал двум клубам – он ждёт предложения от гранда Серии А

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай хочет продолжить карьеру в Италии.

Интерес к 27-летнему игроку давно проявляет «Фулхэм», однако «дачникам» так и не удалось договориться с «красными дьяволами». Как сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Альфредо Педуллы, за последнее время Мактоминай лично отказал двум неназванным клубам. Шотландец ждёт предложения от «Наполи», который также фигурирует в числе претендентов.

Стоимость Скотта Мактоминая, по версии экспертов портала Transfermarkt, составляет 32 млн евро. Футболист выступает за манкунианцев на протяжении всей карьеры.