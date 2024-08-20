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Романо: «Манчестер Юнайтед» работает над арендой Угарте с обязательством выкупа»

20 Августа 2024 • 01:18 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
23.08 21:45

«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры по полузащитнику «Пари Сен-Жермен» Мануэлю Угарте.

Клубы не смогли договориться о прямом трансфере уругвайца, поэтому теперь обсуждают аренду с обязательством последующего выкупа, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Сам Угарте очень хочет перебраться в «Манчестер Юнайтед» – хавбек дал согласие на переход ещё в июле.

Стоимость потенциального трансфера 23-летнего игрока пока не называется. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» намерен заработать на продаже футболиста не менее 60 млн евро.

Мануэль Угарте провёл 37 матчей в составе парижан, отметившись тремя голевыми передачами.

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Манчестер Юнайтед ПСЖ Фабрицио Романо Мануэль Угарте трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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