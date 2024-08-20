«Мне уже всё сообщили»: Симеоне намекнул на скорый уход Фелиша в «Челси»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне не стал скрывать, что нападающий Жоау Фелиш вот-вот покинет клуб.

Португалец отсутствовал в заявке на матч первого тура Ла Лиги против «Вильярреала» (2:2). Известно, что «матрасники» ведут переговоры по трансферу 24-летнего форварда с «Челси».

«Фелиш? Речь идёт о трансфере. Скоро вы узнаете то, о чём мне уже сообщили», – приводит журналист Фабрицио Романо высказывание Симеоне из послематчевого интервью.

Как утверждает всё тот же Романо, уже во вторник Жоау Фелиш прилетит в Лондон для завершения перехода в «Челси». В обратном направлении проследует полузащитник «синих» Конор Галлахер.