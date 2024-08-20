Варди – второй самый возрастной автор гола в первом туре в истории Премьер-лиги

Нападающий «Лестера» Джейми Варди снова забивает в Английской премьер-лиге.

«Лисы» сыграли вничью с «Тоттенхэмом» в своём первом матче после возвращения в элитный дивизион (1:1). Ворота «шпор» на 57-й минуте поразил ветеран Джейми Варди.

Как информирует BBC, уже легендарный форвард «Лестера» стал вторым самым возрастным автором забитого мяча в первом туре Премьер-лиги за всю историю – 37 лет и 221 день. Только Тедди Шерингем, выступавший на тот момент за «Вест Хэм», отличался в стартовом туре чемпионата в ещё более преклонном возрасте – 39 лет и 133 дня.

На счету Джейми Варди в общей сложности 190 забитых голов в 464 матчах за «Лестер».