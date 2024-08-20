Постекоглу назвал проблему «Тоттенхэма» после ничьей с «Лестером»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу подвёл итоги матча первого тура Английской премьер-лиги против «Лестера».

«Шпоры» повели в счёте на 29-й минуте усилиями Педро Порро, но не смогли удержать преимущество – «лисы» ушли от поражения благодаря голу Джейми Варди на 57-й.

«Разочаровывающий вечер. Мы великолепно провели первый тайм, контролировали игру, но были расточительны перед воротами. Второй тайм складывался похожим образом. Мы здорово действовали, но потеряли самообладание, как только «Лестер» забил.

Мы боремся всё с той же проблемой, что была у нас в прошлом сезоне, – нужно быть безжалостнее у ворот соперника. Временами мы принимали неверные решения в таких ситуациях. Доминирование «Тоттенхэма» было очевидным, но это бессмысленно, если не перерастает в голы», – заявил в интервью Sky Sports Постекоглу.