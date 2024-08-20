Названы претенденты на Гюндогана, который решил покинуть «Барселону»

Футболист «Барселоны» Илкай Гюндоган пользуется спросом на трансферном рынке.

Немецкий полузащитник считает, что его уход поможет каталонскому клубу справиться с финансовыми трудностями, и поэтому готов сменить обстановку уже сейчас. По заявлениям инсайдера Руди Галетти, с Гюндоганом связывались по два клуба из Саудовской Аравии и Турции, также на 33-летнего хавбека выходили представители чемпионата Катара. Ведутся обсуждения и о возвращении игрока в «Манчестер Сити», цвета которого тот представлял с 2016 по 2023 год.

В активе Илкая Гюндогана пять забитых мячей и 14 голевых передач в 51 поединке за «Барселону».