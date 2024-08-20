Гол Варди отобрал победу у «Тоттенхэма»

В стартовом туре Премьер-лиги Англии «Тоттенхэм» гостил у «Лестера». «Шпоры» нанесли более десяти ударов по воротам, подали под полтора десятка угловых, но все равно не смогли реализовать игровой перевес. После навеса с углового последовал удар в дальний угол от Доминика Соланке, однако Уифред Ндиди бисиклетой выбил мяч с ленточки, вторым темпом Бреннан Джонсон пробивал с правого края штрафной, но вратарь выручил. Угловой справа лондонцы вновь разыграли, после чего последовала подача Педро Порро, а Кристиан Ромеро головой пробил немного правее створа. Джеймс Мэддисон с левого полуфланга подал в район 11-метровой отметки, а Порро головой послал мяч в дальний угол - 0:1 на 29-й минуте. Пап Сарр нашел в чужой штрафной площади Соланке, тот пробил из-под защитника в ближний угол, однако вратарь совершил очередной сэйв. Острый прострел Виктора Кристиансена с левого фланга цели не достиг, справа мяч подобрал Абдул Фатаву, а Джейми Варди головой замыкал навес одноклубника без шансов для Викарио - 1:1 на 57-й минуте. После этого остроты было меньше. Варди ворвался в штрафную после передачи Буонанотте, однако удар Джейми метров с восьми парирован.

1:1, «Лестер» набрал очко в стартовом матче сезона.