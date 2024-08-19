Нападающий Жоржиньо Рюттер официально сменил «Лидс» на «Брайтон».

О переходе 22-летнего француза сообщила пресс-служба «чаек». Игрок заключил с клубом контракт, рассчитанный на пять лет. По достоверным данным, стоимость трансфера составила 40 млн евро – самая дорогостоящая покупка в истории «Брайтона».

Жоржиньо Рюттер выступал за «Лидс» с начала 2023 года. «Павлины» также заплатили внушительную сумму, когда покупали форварда у немецкого «Хоффенхайма», – около 34 млн евро.

В прошедшем сезоне Рюттер стал автором восьми забитых мячей и 16 результативных передач, проведя 51 матч за «Лидс» во всех турнирах.