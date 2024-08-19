Бентанкур покинул поле на носилках в матче с «Лестером»

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур получил травму в первом же матче сезона. В первом туре АПЛ в понедельник «шпоры» встречаются с «Лестером» в гостях.

Во второй тайме Бентанкуру досталось по голове в борьбе в чужой штрафной во время исполнения углового. После инцидента Родриго не смог подняться с поля и приводить в чувство уругвайца вышли врачи. В итоге спустя несколько минут Бентанкура унесли с поля на носилках.

Напомним, что следить за концовкой игры «Лестер» - «Тоттенхэм» можно в текстовой трансляции на нашем портале. К концовке основного времени матча счёт равный – 1:1, отличились Педро Порро и Джейми Варди.