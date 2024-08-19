«Кристал Пэлас» лидирует в борьбе за полузащитника «Челси»

Хавбек «Челси» Карни Чуквуэмека интересен другому лондонскому клубу.

Недавно на вероятный уход 20-летнего игрока намекнул главный тренер «синих» Энцо Мареска, открыто заявивший, что в «Челси» тот вряд ли сможет регулярно выходить в основе в текущем сезоне. Как информирует Sun Sport, главным претендентом на Чуквуэмеку в настоящий момент является «Кристал Пэлас». Именно «орлы» лидируют в гонке за перспективным полузащитником, которого портал Transfermarkt оценивает в 15 млн евро.

Карни Чуквуэмека перешёл в «Челси» летом 2022 года из «Астон Виллы». Трудовой договор футболиста с лондонским грандом рассчитан до 2028 года.