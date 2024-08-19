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Солер близок к переходу из «ПСЖ» в клуб АПЛ – названы условия

19 Августа 2024 • 22:52 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
23.08 21:45

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Карлос Солер может переехать в Англию.

Парижане заинтересованы в продаже 27-летнего игрока, поскольку главный тренер Луис Энрике не слишком на него рассчитывает. Интерес к Солеру приписывался «Вест Хэму», который, по данным Foot Mercato, всё ближе к заключению сделки по испанцу. В настоящий момент клубы обсуждают аренду хавбека с возможностью дальнейшего выкупа более чем за 20 млн евро.

Контракт Карлоса Солера с «ПСЖ» рассчитан до середины 2027 года, а его трансферная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 20 млн евро. До переезда во Францию футболист выступал за родную для себя «Валенсию».

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