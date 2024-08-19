«Ипсвич» взял в аренду у «Наполи» 25-летнего центрального полузащитника Йенса Каюсте. Срок аренды рассчитан на один сезон.

Каюсте имеет в своём активе 23 матча за сборную Швеции, с «Наполи» его контракт действует ещё довольно долго – до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 млн евро. В Неаполе он оказался прошлым летом после перехода из «Реймса» за 12 млн евро.

Напомним, что «Ипсвич» неудачно начал новый сезон в АПЛ. В минувшие выходные клуб ожидаемо проиграл «Ливерпулю» дома – 0:2.

В рамках второго тура «Ипсвич» ждёт ещё более сложное испытание, клуб отправится в гости к «Манчестер Сити».