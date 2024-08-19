«Челси» близок к подписанию Фелиша

В ближайшее время нападающий Жоау Фелиш вернётся в «Челси». Переговоры находятся на завершающей стадии, о чём в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что на словах «Челси» почти договорился о трансфере Фелиша с «Атлетико». Сторонам осталось согласовать детали и структуру сделки.

«Челси» уже договорился с 24-летним Фелишем об условиях контракта. Португальский футболист хочет вернуться в лондонский клуб.

Напомним, что во второй части сезона 2022/2023 Жоау Фелиш выступал за «Челси» в аренде. В 20 матчах за «пенсионеров» Фелиш забил тогда четыре гола.