«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» ускорили переговоры по Угарте

«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» ускорили переговорный процесс по полузащитнику Мануэлю Угарте. Об этом рассказывает France Info.

Ожидается, что 23-летний Угарте перейдёт в «Манчестер Юнайтед» на полноценной основе. При этом «ПСЖ» не понесёт финансовых потерь. Прошлым летом гранд Лиги 1 заплатил за уругвайского футболиста лиссабонскому «Спортингу» 60 миллионов евро.

За «ПСЖ» Мануэль Угарте провёл 37 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три голевых паса на партнёров.

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» начал новый чемпионат Англии с минимальной победы над «Фулхэмом» (1:0).