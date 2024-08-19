Гвардиола поддерживает возвращение звезды в «Манчестер Сити»

В составе «Манчестер Сити» в ближайшее время может произойти пополнение. Как сообщает в социальных сетях известный инсайдер Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» связался с представителями полузащитника Илкая Гюндогана для обсуждения возвращения игрока.

Отмечается, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола открыт к возможному возвращению Гюндогана в команду. При этом у 33-летнего немца есть и другие варианты, в частности в Катаре и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет расстаться с Гюндоганом главным образом из-за его высокой заработной платы.