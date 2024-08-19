Джейми Реднапп: «Челси» напоминает кучку незнакомцев»

В минувшие выходные «Челси» неудачно стартовал в новом сезоне АПЛ, проиграв дома «Манчестер Сити». Действующий чемпион Англии увёз домой из Лондона уверенную победу – 2:0.

Эксперт Sky Sports Джейми Реднапп после поражения «синих» назвал лондонский клуб «кучкой незнакомцев».

«Челси» похож на кучку незнакомцев, собравшихся вместе. Они потратили 1,2 млрд фунтов и до сих пор не имеют топового форварда. Я даже не уверен, что у них есть хороший вратарь», - цитирует Реднаппа Sky Sports.

Следующий официальный матч «Челси» проведёт в четверг, 22 августа. «Синим» в этот день предстоит сыграть с «Серветтом» в плей-офф Лиги конференций. В АПЛ во втором туре в выходные «Челси» ждёт выезд к «Вулверхэмптону».