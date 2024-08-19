«Лестер» усилился опорным полузащитником «Тоттенхэма» Оливером Скиппом. Контракт с новичком подписан на пять лет, а по данным Transfermarkt, за 23-летнего англичанина «лисы» заплатили 23,5 млн евро.

Скипп – воспитанник клубной академии «шпор». В своей карьере до этого он лишь раз покидал лондонский клуб, когда в 2020-2021 годах уходил в аренду в «Норвич». Transfermarkt оценивает стоимость новичка «Лестера» в 15 млн евро.

Что любопытно, в рамках первого тура АПЛ, который продолжится в понедельник, 19 августа «Лестеру» предстоит принимать дома «Тоттенхэм». Текстовую трансляцию события проведёт наш портал.