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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названа самая многонациональная команда АПЛ

19 Августа 2024 • 17:31 Комментировать

Портал Transfermarkt подготовил любопытный рейтинг. Он взял все клубы Английской премьер-лиги в новом сезоне и посчитал, сколько представителей различных государств в их составах.

Лидер – «Брайтон», состав «чаек» насчитывает аж 21 разную национальность. На втором месте «Борнмут» - 19. Чуть отстал «Вулверхэмптон» - 18. По 17 – в составах «Брентфорда» и «Ливерпуля».

Действующий чемпион Англии в лице «Манчестер Сити» лишь на 17-м месте с представителями 12 разных национальностей. 18-е место у «Кристал Пэлас», 11. 19-е – у «Ипсвича», 10. Замыкает рейтинг на 20-м месте «Эвертон» - всего девять.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эвертон Вулверхэмптон Ипсвич Манчестер Сити Кристал Пэлас Брайтон Брентфорд ещё теги
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