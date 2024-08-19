Названа самая многонациональная команда АПЛ

Портал Transfermarkt подготовил любопытный рейтинг. Он взял все клубы Английской премьер-лиги в новом сезоне и посчитал, сколько представителей различных государств в их составах.

Лидер – «Брайтон», состав «чаек» насчитывает аж 21 разную национальность. На втором месте «Борнмут» - 19. Чуть отстал «Вулверхэмптон» - 18. По 17 – в составах «Брентфорда» и «Ливерпуля».

Действующий чемпион Англии в лице «Манчестер Сити» лишь на 17-м месте с представителями 12 разных национальностей. 18-е место у «Кристал Пэлас», 11. 19-е – у «Ипсвича», 10. Замыкает рейтинг на 20-м месте «Эвертон» - всего девять.