«Челси» поддерживает Мареску в ситуации со Стерлингом

Вингер Рахим Стерлинг не попал в заявку «Челси» на воскресный матч Английской премьер-лиги против «Манчестер Сити». Главный тренер лондонской команды Энцо Мареска объяснил отсутствие Стерлинга техническим решением, а представители футболиста заявили, что ждут прояснения ситуации.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный журналист Фабрицио Романо, «Челси» полностью поддерживает Мареску в ситуации со Стерлингом.

Напомним, что «Челси» начал новый чемпионат Англии с поражения – «Манчестер Сити» победил на «Стэмфорд Бридж» со счётом 2:0. Следующий матч «пенсионеры» проведут 22 августа – против «Серветта» в Лиге конференций.