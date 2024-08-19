Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» поддерживает Мареску в ситуации со Стерлингом

19 Августа 2024 • 14:27 Комментировать
Челси
0:2
Манчестер Сити

Вингер Рахим Стерлинг не попал в заявку «Челси» на воскресный матч Английской премьер-лиги против «Манчестер Сити». Главный тренер лондонской команды Энцо Мареска объяснил отсутствие Стерлинга техническим решением, а представители футболиста заявили, что ждут прояснения ситуации.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный журналист Фабрицио Романо, «Челси» полностью поддерживает Мареску в ситуации со Стерлингом.

Напомним, что «Челси» начал новый чемпионат Англии с поражения – «Манчестер Сити» победил на «Стэмфорд Бридж» со счётом 2:0. Следующий матч «пенсионеры» проведут 22 августа – против «Серветта» в Лиге конференций.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Энцо Мареска Рахим Стерлинг ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Августа
14:27
«Челси» поддерживает Мареску в ситуации со Стерлингом
12:46
Гранд Серии А сохраняет интерес к Стерлингу, но есть одна проблема
11:15
Лавия: «Челси» вполне мог обыграть «Манчестер Сити» 2
10:18
Гвардиола рассказал, в чём преимущество «Манчестер Сити» над другими командами АПЛ
06:16
«Манчестер Сити» впервые за два с половиной года выиграл выездной матч АПЛ без Родри
05:42
Гвардиола: «Мы всегда опровергаем сомнения людей, будьте осторожны»
05:21
Ковачич: «Родри – один из лучших в мире, нам его не хватает»
03:01
Мареска: «Челси» выглядит лучше с каждым матчем»
02:29
Гвардиола высказался о травме Савио
01:57
«Манчестер Сити» - первый клуб АПЛ, выигравший 10 матчей подряд с разницей в 2+ голов
01:12
​Пэт Невин: «У Марески много работы»
00:57
«Аль-Хиляль» выбирает между двумя игроками «Манчестер Сити» и звездой Бундеслиги 1
00:15
Мареска ответил, не слишком ли много игроков в «Челси»
18 Августа
23:35
Гвардиола оценил результативность Холанна в «Манчестер Сити»
22:17
Лавия: «Чуть боялся получить снова травму»
21:55
​Бернарду Силва настиг Нани в топе лучших португальских ассистентов АПЛ
21:47
​Холанн прокомментировал свой сотый матч
21:42
​«Манчестер Сити» выиграл 13 из последних 14 стартовых матчей сезона
21:35
​Гвардиола «сожрал» 72-го тренера за всё время работы в АПЛ 1
21:19
​Холанн сыграл 100-й матч за «Манчестер Сити»
20:27
Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» 7
18:45
Мареска – об отсутствии Стерлинга: «Тренерам за это платят…»
18:36
«Ждём прояснения»: У Стерлинга сделали заявление по ситуации в «Челси» 1
18:00
«Челси» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
17:38
«Челси» и «Манчестер Сити» объявили составы на матч АПЛ
16:48
«Манчестер Сити» обратился к Гвардиоле с просьбой
14:13
Биограф Гвардиолы назвал две причины, по которым тренер может уйти из «Манчестер Сити»
14:05
Мареска предупредил Палмера
04:28
Гвардиола: «Побеждать в Премьер-лиге становится всё труднее с каждым годом»
03:47
Гвардиола перечислил главных конкурентов «Манчестер Сити» в новом сезоне 2
03:14
Гюндоган может вернуться в «Манчестер Сити»
02:22
Челси - Манчестер Сити: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:37
Инсайдер Романо назвал предполагаемую стоимость трансфера Фелиша в «Челси»
01:08
Мареска: «Игроки «Челси» должны защищать друг друга на поле – без этого будет тяжело»
00:46
Гвардиола высказался о шансах «Манчестер Сити» на пятое чемпионство подряд
00:35
Оби Микель в процентах оценил вероятность перехода Осимхена в «Челси»
17 Августа
19:23
«Челси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle
16:49
Экс-игрок «Манчестер Сити»: «В клубе спокойно относятся к делу о нарушении финансовых правил»
14:55
Конте высказался о возможном трансфере Лукаку в «Наполи»
13:34
Ставка и прогноз на матч Челси — Манчестер Сити АПЛ — 18 августа 2024
12:58
Мареска: «Никто в «Челси» не ставил передо мной задачу финишировать в топ-4»
12:43
Палмер: «Если буду слушать тренера и усердно работать, я могу стать ещё лучше»
10:34
Мареска: «Возможно, Чилуэллу будет лучше уйти в другую команду»
16 Августа
23:09
Ставка и прогноз на точный счёт матча Челси – Манчестер Сити чемпионата Англии — 18 августа 2024
21:18
Мареска дипломатично ответил на вопрос о возможном подписании Осимхена и Фелиша 2
16:41
Гвардиола подтвердил, что Бобб пропустит 3-4 месяца
16:33
Мареска: Дайте мне время 1
16:32
Уокер: «Я собираюсь забить несколько голов в этом сезоне»
16:08
«Мы здороваемся»: Гвардиола высказался о будущем Канселу
15:13
Гвардиола — о Мареске в «Челси»: «Дайте ему время»
15:04
Гвардиола отреагировал на возможное возвращение Эчеверри
09:51
Вратарь «Челси» – приоритетная цель французского клуба
06:49
Нападающий «Челси» Броя заинтересовал ещё один клуб Премьер-лиги
05:51
Стало известно, кого хотел подписать «Манчестер Сити» на замену Эдерсону
05:02
Слот: «В двух последних сезонах «Ливерпуль» был далёк от «Манчестер Сити» и «Арсенала»
03:08
В «Наполи» надеются завершить подписание Лукаку на следующей неделе
02:57
Холанн может стать лишь третьим игроком, выигравшим «Золотую бутсу» АПЛ трижды кряду
01:07
Осимхен не согласится на сокращение зарплаты ради «Челси»
00:58
«Манчестер Сити» готовит долгосрочный контракт для одного из ключевых игроков
00:21
«Саутгемптон» начал переговоры по полузащитнику «Челси»
15 Августа
23:01
Трансфер Нету в «Челси» стал «серьёзным ударом» для «Тоттенхэма»
22:27
Защитник «Челси» Чалоба интересен трём клубам АПЛ
21:41
Экс-игрок «Манчестер Сити» назвал «хороший знак» в вопросе будущего Гвардиолы
12:45
Оскар Бобб вылетел на операцию, игрок пропустит 3-4 месяца
12:31
Аренда Филлипса в «Ипсвич» не включает опцию выкупа
10:45
«Манчестер Сити» готов выйти на трансферный рынок после травмы Бобба и ухода Альвареса
10:31
«Ипсвич» в шаге от аренды полузащитника «Манчестер Сити»
14 Августа
23:17
Мудрик – об игре в «Челси»: «Люди ещё не видели лучшую версию меня» 2
22:02
Вингер «Манчестер Сити» получил серьёзную травму на тренировке
13:35
Оби Микель: «Дрогба пытается убедить Осимхена перейти в «Челси»
10:17
Галлахер вернулся в Лондон и тренируется с «Челси»
09:37
«Челси» и «Атлетико» расходятся во мнении по поводу цены Фелиша
09:25
«Челси» готов купить Осимхена на постоянной основе
05:41
Уокер: «Возможно, именно Грилиш был творцом требла «Манчестер Сити»
05:04
Уокер поделился мнением об уходе Альвареса из «Манчестер Сити»
13 Августа
21:54
«Челси» объявил о продлении контракта с Палмером до 2033 года 3
18:20
Палмер переподписал контракт с «Челси» до 2033 года 1
15:42
«Манчестер Сити» не согласовывал контракт с нападающим «Ливерпуля»
15:29
«Астон Вилла» готова выкупить у «Челси» Лукаку
15:09
Уолкотт: «Будет замечательно, если Гвардиола возглавит сборную Англии»
12:57
Гимараэс всё ещё открыт к переходу в топ-клуб АПЛ
12:30
Галлахер вернётся в Лондон, переход в «Атлетико» под угрозой срыва
10:33
Гвардиоле очень нравится Родриго, но игрок хочет остаться в «Реале» хотя бы ещё на один сезон
09:45
«Челси» предложил 65 миллионов евро за Фелиша
04:33
На Рабио претендуют шесть клубов из трёх стран
03:21
Инсайдер Романо высказался о возможном срыве трансфера Галлахера в «Атлетико»
01:39
Уокер оценил шансы «Манчестер Сити» на пятый подряд титул АПЛ
01:29
Анчелотти – второй в рейтинге лучших тренеров мира от известного канала, Клопп – третий 3
00:50
Стало известно, при каком условии «Манчестер Сити» исключат из АПЛ
12 Августа
23:21
Слушания по делу о 115 нарушениях «Манчестер Сити» стартуют в сентябре
22:09
Галлахер уже пять дней живёт в мадридском отеле и тренируется один, ожидая трансфера в «Атлетико»
19:08
Бернарду Силва: «Я восхищаюсь Боббом»
16:37
Три клуба АПЛ заинтересованы в игроке «Манчестер Сити»
15:32
«Ньюкасл» может купить вингера «Челси»
12:59
Фелиш готов пойти на существенное сокращение зарплаты ради трансфера в «Челси»
12:37
Уэсли Фофана: «У «Челси» нет времени на то, чтобы привыкать к стилю нового тренера»
12:10
Трансфер Галлахера в «Атлетико» под угрозой срыва
11:56
«Челси» может подписать другого игрока «Атлетико», если не согласует трансфер Фелиша
11:33
Фелиш выразил желание вернуться в «Челси»
10:42
«Челси» обсуждает с «Атлетико» возможность возобновить сделку по Омородиону
09:53
Жорже Мендеш находится в Лондоне и хочет согласовать трансфер Фелиша в «Челси»
09:14
«Челси» хотел сохранить Фелиша прошлым летом, но Почеттино отказался от игрока
04:56
Тренер «Челси» Мареска: «Я всё ещё плохо знаком со своей командой»
04:17
«Челси» расстанется со звёздным игроком атаки, если будет подписан Фелиш
03:39
Стало известно, при каком условии «Челси» подпишет Осимхена
03:21
Гвардиола решил, как будет использовать Фодена, Силву и Грилиша в новом сезоне
03:05
Трансферы Галлахера и Альвареса в «Атлетико» состоятся, несмотря на ситуацию с Омородионом
02:02
«Атлетико» назвал «Челси» стоимость Фелиша
01:29
Гранд АПЛ начал переговоры по Фелишу с «Атлетико»
01:00
Переход Омородиона в «Челси» сорвался
11 Августа
22:07
Хулиан Альварес прилетел в Мадрид
21:22
Мареска оценил трансфер Нету в «Челси»
15:27
«Челси» и «Вулверхэмптон» закрыли трансфер Нету
10 Августа
23:36
Стало известно, где продолжит карьеру Эдерсон
23:02
Рис Джеймс получил травму 2
18:24
«Челси» хочет избавиться от четырёх игроков — Лукаку в списке
14:44
«Челси» закрыл Чалобе доступ к объектам и зданиям первой команды
01:46
Игрок сборной Португалии подпишет шестилетний контракт с «Челси»
01:26
Стерлинг попал в сферу интересов клуба Серии А
09 Августа
23:01
«Челси» отправил в аренду вратаря
07:50
Стерлинг: «Потенциал «Челси» при Мареске очень высок»
07:12
«Эвертон» и «Вулверхэмптон» поспорят за форварда «Челси»
02:43
В «Челси» считают, что нашли нового Куртуа
08 Августа
14:27
«Челси» объявил о новом трансфере
07 Августа
12:05
Мареска: «Надеюсь, Палмер и Джексон смогут сыграть против «Манчестер Сити»
10:23
Мареска объяснил, почему Фернандес стал вице-капитаном «Челси»
06:19
Мареска назвал главную проблему «Челси»
04:15
«Челси» снова проиграл в предсезонном матче – на этот раз «Реалу»
02:06
«Челси» намерен продать нападающего до конца следующей недели
01:10
«Челси» определился с составом на игру с «Реалом»
00:47
«Наполи» продолжает работу над подписанием Лукаку, но обмен на Осимхена маловероятен
06 Августа
18:19
«Челси» почти закрыл сделку по Осимхену 1
04:28
Мареска поделился мнением о ситуации с форвардами «Челси»
03:25
Мареска ответил на высказывание Анчелотти про «Челси»
02:21
Кайседо: «В «Челси» мне пришлось привыкать к давлению, но я справился»
02:02
Мареска ответил, почему «Челси» избавляется от своих воспитанников
01:42
Мареска поделился трансферными планами «Челси»
01:02
«Челси» выбыл из гонки за Осимхеном, на игрока остался один серьёзный претендент
05 Августа
22:03
Нападающий «Атлетико» готов перейти в «Челси»
00:38
Гиу: «Думаю, я готов играть в Премьер-лиге» 1
00:27
«Челси» выдвинул жёсткий ультиматум Галлахеру
04 Августа
23:59
В «Атлетико» недовольны Галлахером – трансфер может сорваться
23:36
«Челси» нашёл нового хавбека
23:05
«Атлетико» нашёл альтернативу Галлахеру
22:52
Гиу объяснил решение уйти из «Барселоны» в «Челси» – дело не в деньгах
21:54
Стало известно, когда Галлахер даст ответ «Атлетико»
03:22
Гвардиола ответил на вопрос о переговорах Альвареса с «Атлетико»
01:54
Известен итог новых переговоров «Челси» и «Атлетико» по Галлахеру 1
03 Августа
23:26
Осимхен не одобряет вариант с арендой в «Челси»
22:18
Гюсто – об участии «Челси» в Лиге конференций: «Лучше, чем ничего»
29 Июля
14:09
​«Челси» представил гостевую форму
28 Июля
23:36
«Челси» намерен усилить ещё две позиции в летнее трансферное окно
20:31
В Англии шутят, что осенью Лэмпард сменит Мареску в «Челси»
27 Июля
04:39
«Атлетико» потребует 70 млн евро за трансферную цель «Челси»
00:21
«У него было всё»: Нкунку назвал своего любимого игрока «Челси» из прошлого
26 Июля
06:49
Мареска решил, на какой позиции будет использовать Палмера в «Челси»
25 Июля
06:41
Стало известно, какую сумму предложил «Атлетико» за Галлахера
06:20
«Наполи» предлагает за Лукаку на 10 млн евро меньше, чем требует «Челси» 2
00:07
Мареска назвал разницу между «Челси» и «Манчестер Сити» с «Арсеналом» 1
24 Июля
06:11
Мареска: «Надеюсь, «Челси» как можно скорее выиграет трофей» 1
05:17
Мареска: «Нкунку может играть везде» 1
04:37
Новый тренер «Челси» Мареска прокомментировал скандальный инцидент с Энцо Фернандесом
04:25
Чалоба решил, где хочет играть в случае ухода из «Челси»
02:28
Названа одна из главных причин отказа «Челси» от Осимхена
23 Июля
23:00
«Челси» готов продать защитника за 35-40 млн евро – интерес проявляют клубы АПЛ
22 Июля
03:01
В «Челси» уверены в скором подписании перспективного бразильца 1
02:25
«Манчестер Сити» подпишет нового вратаря, если потеряет Эдерсона
00:38
Триппьер порекомендовал Галлахеру новый клуб 1
21 Июля
23:44
«Челси» нацелился на восходящую звезду «Ювентуса»
21:59
«Атлетико» начал работу над трансфером игрока «Челси»
03:50
В «Челси» приняли решение по перспективному Андрею Сантосу
20 Июля
04:31
«Челси» отпустит в аренду полузащитника, оценённого в 25 млн евро
03:27
Мареска решил, кто будет основным вратарём «Челси»
02:32
Лукаку договорился с новым клубом 1
19 Июля
00:59
«Челси» считает экс-игрока «Манчестер Юнайтед» идеальной заменой Галлахеру 1
18 Июля
23:14
Ассистент Конте описал идеальную замену Осимхену в «Наполи»
23:04
Макаллистер – о скандальной кричалке Энцо Фернандеса: «Он не расист»
17 Июля
05:02
«Челси» нацелился на ещё одного вундеркинда из Бразилии
16 Июля
23:24
В сборной Англии разработали план приглашения Гвардиолы
06:19
Назван главный претендент на Галлахера из «Челси» 1
12 Июля
22:57
«Челси» отклонил предложение по Кепе
11 Июля
03:15
«Челси» расстанется с форвардом
08 Июля
04:21
Кайседо: «В «Брайтоне» было много тактики, а в «Челси» мы только и делали, что бегали»
07 Июля
23:14
В «Челси» приняли решение по Николасу Джексону
03:56
«Челси» провёл новые переговоры по нападающему «Атлетико»
04 Июля
05:24
Кукурелья поделился мнением о Гиу, которого «Челси» купил у «Барселоны» 1
04:19
Кукурелья высказался о приходе Марески в «Челси»
01:52
Кукурелья: «Я уговариваю Нико Уильямса перейти в «Челси»
02 Июля
01:52
«Арсенал» и «Челси» поспорят за игрока сборной Италии
01 Июля
22:36
«Челси» готов удовлетворить запросы Нико Уильямса, но игрок хочет в другой топ-клуб
22:09
Гиу отклонил предложение «Барселоны» перед уходом в «Челси» – названы условия
30 Июня
23:35
«Челси» не собирается обменивать Джексона на Исака
29 Июня
05:59
«Милан» работает над подписанием полузащитника «Челси»
02:58
В «Челси» определились с планами на Гиу, купленного у «Барселоны»
02:27
Палмер оценил уровень нового тренера «Челси» Марески
01:35
«Челси» принял решение по Чуквуэмеке
01:17
Палмер: «Я был опустошён после ухода Почеттино из «Челси» 1
00:53
«Челси» не отказался от идеи подписания форварда, оценённого в 120 млн евро
28 Июня
07:04
Ямаль прокомментировал решение Гиу сменить «Барселону» на «Челси»
01:21
Форвард «Барселоны» подписал контракт с «Челси» до 2030 года
27 Июня
23:47
«Тоттенхэм» не готов удовлетворить требования «Челси» по Галлахеру
05:40
«Челси» откажется от трансфера звезды «Ньюкасла» Исака – названа причина 1
26 Июня
04:29
«Барселона» пыталась продлить контракт с молодым форвардом, который решил перейти в «Челси» 1
03:22
«Милан» и «Челси» обсудили трансфер Лукаку
02:56
«Челси» и «Тоттенхэм» поспорят за игрока «Байера»
23 Июня
01:09
Кукурелья ответил на вопрос о возвращении в «Барселону» 1
22 Июня
22:56
«Челси» начал переговоры по звезде Лиги 1
20 Июня
05:28
«Лучший после Неймара»: экс-игрок сборной Бразилии оценил талант будущего новичка «Челси»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» объявил о новом трансфере В «Крыльях Советов» поставили точку в вопросе с Дзюбой Агент Роши: «Педро хочет в «Спартак» Юран может возглавить команду в РПЛ Месси выдвинул требование вандалам Гвардиола перечислил главных конкурентов «Манчестер Сити» в новом сезоне ​Кейн забил и повторил рекорд Лероя Сане «Спартак» отказался отпускать Мартинса Звёздный игрок «Барселоны» сообщил клубу о намерении уйти «Барселона» повторила собственный рекорд, выпустив трёх 17-летних игроков
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение Флик начинает и выигрывает: дубль Левандовски принёс «Барселоне» волевую победу над «Валенсией»
Спортивные новости
Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Мирра Андреева в упорной борьбе проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Цинциннати Плющев высказался о возможном пополнении КХЛ командой из Сербии Плющев расскказал о своих предпочтениях в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
19.08.24 в 22:00
Лестер Лестер
Тоттенхэм Тоттенхэм
4.90 4.20 1.57
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Августа
14:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» поддерживает Мареску в ситуации со Стерлингом
12:46 · Англия. Премьер-лига
Гранд Серии А сохраняет интерес к Стерлингу, но есть одна проблема
12:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за форварда сборной Англии Тони
12:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» вернётся за Субименди в январе слухи
11:42 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» запланировал трансфер дорогостоящего игрока «Барселоны»
11:15 · Англия. Премьер-лига
Лавия: «Челси» вполне мог обыграть «Манчестер Сити» 2
11:07 · Англия. Премьер-лига
«Панатинаикос» подпишет игрока «Манчестер Юнайтед»
10:40 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» задумался о подписании защитника «Ливерпуля»
10:33 · Англия. Премьер-лига
«Может показаться безумием»: Зиркзее объяснил свой переход в «Манчестер Юнайтед»
10:18 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, в чём преимущество «Манчестер Сити» над другими командами АПЛ
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» близок к подписанию Лукаку
06:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» впервые за два с половиной года выиграл выездной матч АПЛ без Родри
05:56 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов отпустить Кивёра – интерес проявляет топ-клуб Серии А
05:42 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Мы всегда опровергаем сомнения людей, будьте осторожны»
05:21 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «Родри – один из лучших в мире, нам его не хватает»
05:11 · Англия. Премьер-лига
Мареска намекнул на скорый уход полузащитника из «Челси»
05:03 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» возобновит переговоры по игроку «Манчестер Юнайтед»
03:13 · Англия. Премьер-лига
Уокер выбрал между Ямалем, Мбаппе и Винисиусом 1
03:01 · Англия. Премьер-лига
Мареска: «Челси» выглядит лучше с каждым матчем»
02:29 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о травме Савио
01:57 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу рассказал, чем его особенно впечатлил Соланке
01:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - первый клуб АПЛ, выигравший 10 матчей подряд с разницей в 2+ голов
01:37 · Англия. Премьер-лига
​Ковачич: «Без важных игроков всегда непросто»
01:29 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Ахли» ведёт переговоры по игроку сборной Англии 1
01:12 · Англия. Премьер-лига
​Пэт Невин: «У Марески много работы»
Все новости
Рекомендуем