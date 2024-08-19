Гранд Серии А сохраняет интерес к Стерлингу, но есть одна проблема

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг вполне может покинуть клуб, прежде чем закроется трансферное окно.

29-летний игрок не попал в заявку на матч первого тура Премьер-лиги против «Манчестер Сити», после чего представители англичанина публично обратились к клубу с требованием прояснить ситуацию.

Будущее Стерлинга в «Челси» теперь выглядит неопределённым, а интерес к нему по-прежнему проявляет «Ювентус», информирует инсайдер Джанлука ди Марцио. Туринцы могут начать переговоры до конца летнего трансферного периода, но достичь договорённости будет непросто из-за высокой зарплаты футболиста. Те же трудности ждут и других претендентов на бывшую звезду «Манчестер Сити» и сборной Англии.