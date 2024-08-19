«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за форварда сборной Англии Тони

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони не перейдёт в «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» фигурировали в числе претендентов на 28-летнего футболиста сборной Англии, однако сделка, похоже, не состоится. По информации Sky Sport, «Манчестер Юнайтед» больше не претендует на Тони. Вместо этого звезда «пчёл» может переехать в Саудовскую Аравию: по слухам, представители форварда уже обсуждают трёхлетний контракт с «Аль-Ахли».

Айвен Тони отметился четырьмя голами и двумя ассистами в 17 матчах прошедшего розыгрыша Английской премьер-лиги. Эксперты известного портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 50 млн евро.