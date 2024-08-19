«Ливерпуль» предпримет новую попытку подписания полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди.

Испанец считался главной трансферной целью «красных» этим летом, но длительные переговоры к успеху не привели – игрок вновь остался верен своему родному клубу, отказавшись от переезда в Англию. Если верить Football Insider, переход Субименди в «Ливерпуль» ещё может состояться в обозримом будущем. Гранд Премьер-лиги готов вновь попробовать переманить хавбека в январе.

В действующем контракте Мартина Субименди с «Реал Сосьедадом» прописан пункт отступных на сумму в 60 млн евро, однако стороны обсуждают новый договор – вероятно, в нём будет предусмотрена более солидная клаузула.