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«Ливерпуль» вернётся за Субименди в январе слухи

19 Августа 2024 • 12:00 Комментировать
Эспаньол
...
Реал Сосьедад
24.08 22:30

«Ливерпуль» предпримет новую попытку подписания полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди.

Испанец считался главной трансферной целью «красных» этим летом, но длительные переговоры к успеху не привели – игрок вновь остался верен своему родному клубу, отказавшись от переезда в Англию. Если верить Football Insider, переход Субименди в «Ливерпуль» ещё может состояться в обозримом будущем. Гранд Премьер-лиги готов вновь попробовать переманить хавбека в январе.

В действующем контракте Мартина Субименди с «Реал Сосьедадом» прописан пункт отступных на сумму в 60 млн евро, однако стороны обсуждают новый договор – вероятно, в нём будет предусмотрена более солидная клаузула.

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