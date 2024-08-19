«Ньюкасл» запланировал трансфер дорогостоящего игрока «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес по-прежнему интересен представителям Английской премьер-лиги.

Руководство каталонского гранда хотело бы расстаться с рядом игроков до закрытия летнего трансферного окна, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию. Одним из кандидатов на выход считается Торрес, в приобретении которого заинтересован «Ньюкасл». По сообщениям Football Insider, «сороки» готовят новое предложение по 24-летнему чемпиону Европы.

В начале 2022 года «Барселона» купила испанца у «Манчестер Сити» за 55 млн евро. Сейчас стоимость футболиста оценивается ниже: его ценник на Transfermarkt – 30 млн евро.