«Манчестер Юнайтед» «валидольно» стартовал в АПЛ: 7 моментов, на которые нужно обратить внимание после победы над «Фулхэмом»

Считаю, что именно этот матч даст больше всего пищи для размышлений, если вести речь о грандах АПЛ. Соперники «красных дьяволов», «мерсисайдцы», «канониры» закладываются на длинную дистанцию, равномерно распределив силы. С подопечными тен Хага немного иная ситуация. Скорее всего, перед ними стоит задача не столько выиграть АПЛ, сколько выйти в зону ЛЧ. Следовательно, встречи против таких команд, как «Фулхэм», имеют важное значение. И времени на раскачку нет.

После этой игры понятно, что «Юнайтед» будет делать ставку на прессинг. Да и схема 4-2-2-2 говорит сама за себя. Пока главная проблема «красных дьяволов» видится в реализации моментов. Достаточно вспомнить два нереализованных выхода один на один Фернандеша, ну и нельзя забывать про момент, который был реализован на последней минуте встречи.

Хочется выделить игру Каземиро. Видно, что над его кондициями поработал тренерский штаб. Бразилец выдавал классные передачи, хорошо боролся и был заметной персоной в игре. Он неплохо выглядел и в матче за Суперкубок.

В первых матчах нового чемпионата мы с большим вниманием наблюдаем за новичками. В нашем матче отличился дебютант Зиркзее! В тот вечер реализация у него была, не то что у Бруну. Возможно, экс-игрок «Болоньи» приживётся в Манчестере.

К каким выводам подтолкнул данный матч? А вот к каким: 1. Команде тен Хага нужно срочно работать над реализацией моментов. 2. Складывается впечатление, что в клубе знают, что делать. 3. Команда будет делать ставку на игру в прессинг. 4. Игроки «Юнайтед», по-видимому, находятся в хорошей физической форме, так как они держат нужный темп. 5. Вероятно, селекция была точечной. Приобретения были единичными, а уход игроков не носил массового характера. 6. Если «МЮ» научится уверенно побеждать команды, которые ниже по классу, то Лига чемпионов обеспечена. 7. Видно, что тренерский штаб «красных» провёл работу над собой.

Большую роль будет играть, сделал ли медицинский штаб выводы из прошлого сезона – ведь микротравм можно избежать. Но это всё будет на дистанции. Вчерашний этап был успешен и может настроить болельщиков «красных дьяволов» на добрый лад.

«МЮ» в самом конце матча забил единственный гол в ворота «Фулхэма»

Тен Хаг прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в первом туре АПЛ

Антон Карасевич