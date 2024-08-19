Топ-5 футболистов, за которыми нужно следить в новом сезоне АПЛ

Каждый новый футбольный розыгрыш – это новые имена, которые двигают лигу вперед. Волей-неволей задумываешься над вопросом, кто же станет новым открытием среди игроков. И тема нашего материала звучит так: пять футболистов, за которыми нужно следить в новом сезоне АПЛ. Понимаю, что этот вопрос немного относительный. Главным критерием моего выбора будут игроки, которые дебютируют в лиге. Ведь все мы понимаем, что сложно адаптироваться к игре на Туманном Альбионе. Пример Андрея Шевченко не даст соврать. Интересно, как данные игроки впишутся в новый для себя чемпионат.

Савио «Манчестер Сити»

Бразилец стал игроком «Манчестер Сити». Ранее он являлся игроком французского «Труа», но прошлый сезон был в аренде в «Жироне» и провёл его неплохо. Статистика «9+10» говорит сама за себя. Безусловно, Савио легко не будет, хотя бы потому, что за место в основе ему придётся конкурировать с Доку и Грилишем. Однако сезон длинный, и новичок будет получать свои шансы. Главное его преимущество – умение играть один в один, которое ценится везде. Одни эксперты считают, что переходом в стан английского гранда бразильский вундеркинд может испортить себе карьеру. Другие убеждены, что под руководством Гвардиолы он, наоборот, будет прогрессировать. Как оно будет на деле – поживём и увидим.

Риккардо Калафьори «Арсенал»

Один из самых прогрессирующих центральных защитников стал игроком «канониров». В прошлом году он выдал дикий прогресс в составе «Болоньи». И статистика по всем важным показателям у него на уровне топа: отборы, перехваты, заблокированные отборы и игра на втором этаже. Кроме того, Риккардо был полезен и в атакующих действиях. На его счету пять ассистов и дубль в ворота «Ювентуса».

Однако итальянцу будет сложно пробиться в основу лондонского клуба. «Арсенал» играет в два центральных защитника, и авторитет Габриэла Магальянса и Вильяма Салиба непоколебим. С другой стороны, вряд ли Риккардо приобретали с той целью, чтобы он сидел на скамейке.

Джейден Бидейс Филоген «Астон Вилла»

Думаю, этот вингер сможет удивить многих болельщиков по всему миру. Молодой футболист 2001 года рождения является воспитанником «Астон Виллы». Прошлый сезон он провёл в Чемпионшипе в форме «Халла». И у него крутая статистика: 12+6. Известно, что второй по силе дивизион Англии является настоящей мясорубкой, и иметь такие цифры дорогого стоит. Мне будет интересно наблюдать за данным игроком в АПЛ.

Маттейс де Лигт «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский вектор сохраняется в «Манчестер Юнайтед». В этом есть свой резон – тен Хаг в сложный для себя момент должен доверять проверенным людям. Не забываем, что они вместе работали в «Аяксе». Плюс у Маттейса будет бешеная мотивация – в «Баварии» он оказался не нужным Тухелю и Компани. Думаю, это разозлило игрока, тем более что он был незаменим у Нагельсманна. В целом АПЛ – это новый вызов для нидерландца. Чувствую, что он приживётся в стане «красных дьяволов».

Никлас Фюллькруг «Вест Хэм»

Этот монстр завершения атак, бесспорно, усилит нападение «молотобойцев». Но мне не совсем понятен мотив его переход в клуб, который не считается грандом. Никлас, находясь в статусе действующего финалиста Лиги чемпионов, игрока сборной Германии, лидера «Боруссии», мог бы найти команду, которая борется за титул. Но, возможно, не всё так просто. Можем предположить, что топы АПЛ не захотели его приобрести, а немец хотел именно в эту лигу, чтобы проверить себя на фоне интенсивного футбола, который есть в Англии. В любом случае данный трансфер очень любопытен.

Антон Карасевич