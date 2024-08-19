Лавия: «Челси» вполне мог обыграть «Манчестер Сити»

Полузащитник «Челси» Ромео Лавия считает, что его команда провела достойную игру против «Манчестер Сити».

Действующие чемпионы лучше реализовали свои моменты и добыли три очка в матче первого тура Премьер-лиги, забив два безответных мяча на «Стэмфорд Бридж».

«Мы чувствовали, что у нас был шанс одержать победу в этом матче, но не случилось. «Манчестер Сити» – очень хорошая команда, мы должны извлечь позитив и двигаться дальше. Можно найти много причин такого результата, но нужно просто сосредоточиться на следующем матче.

В сезоне 38 матчей, у нас начинает что-то получаться, и вы можете видеть это на поле. Мы проиграли, но показали то, что хотели», – сказал в интервью Sky Sport Лавия.