«Панатинаикос» подпишет игрока «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри близок к переезду в Грецию.

Если не произойдёт ничего непредвиденного, уругваец продолжит карьеру в «Панатинаикосе». Греческий клуб почти согласовал с «красными дьяволами» все условия трансфера – сделку планируется закрыть уже на этой неделе, информирует инсайдер Фабрицио Романо. На подписании своего 22-летнего соотечественника настоял лично уругвайский рулевой «зелёных» Диего Алонсо.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Факундо Пельистри составляет 10 млн евро. За первую команду «Манчестер Юнайтед» футболист провёл в общей сложности 25 матчей, отметившись двумя результативными пасами.