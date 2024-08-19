«Ньюкасл» задумался о подписании защитника «Ливерпуля»

Центральный защитник «Ливерпуля» Джо Гомес может перейти в «Ньюкасл».

Как стало известно ещё в прошлом месяце, 27-летний футболист хотел бы попробовать силы в другом клубе. В «Ньюкасле» наслышаны о намерениях англичанина, поэтому рассматривают возможность его подписания в заключительные дни текущего трансферного периода, докладывает журналист Саймон Джонс. Центрбек ещё не решил, где продолжит карьеру.

Джо Гомес выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. Игрок провёл в общей сложности 224 матча за «красных» во всех турнирах, отметившись девятью результативными передачами, но ни разу не поразив ворота соперников самостоятельно.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гомеса в 28 млн евро.