«Может показаться безумием»: Зиркзее объяснил свой переход в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее ответил, почему решил перебраться в клуб.

Нидерландец заключил договор с «красными дьяволами» в прошлом месяце. Итальянская «Болонья» заработала на продаже 23-летнего футболиста более 40 млн евро.

«Почему именно «Манчестер Юнайтед»? Для кого-то это может показаться безумием, но я считаю этот клуб крупнейшим в мире, поэтому, честно говоря, этот выбор дался мне просто», – приводит The National слова форварда.

В пятницу Джошуа Зиркзее отметился голом в дебюте и принёс команде Эрика тен Хага победу в матче первого тура Премьер-лиги против «Фулхэма» (1:0).