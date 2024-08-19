Гвардиола рассказал, в чём преимущество «Манчестер Сити» над другими командами АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поведал о сильных сторонах своей команды.

В воскресенье «горожане» успешно начали поход за пятым кряду чемпионским титулом Премьер-лиги, обыграв «Челси» в выездном матче первого тура (2:0).

«Наше преимущество [над другими командами чемпионата] заключается в том, что мы проводим вместе уже девятый сезон, поэтому хорошо друг друга знаем. Конечно, есть ошибки, над которыми необходимо работать, но ключевую роль играет язык тела, наш настрой. Для меня большая честь тренировать этих ребят. Мне очень повезло», – цитирует FootballTalk Гвардиолу, возглавившего «Манчестер Сити» в 2016 году.