«Наполи» близок к подписанию Лукаку

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку в скором времени может воссоединиться с Антонио Конте.

Бельгиец рассматривается «Наполи» в качестве замены Виктору Осимхену, который не тренируется с командой и должен быть продан до закрытия летнего трансферного окна. По обновлённым сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «партенопейцы» всё ближе к подписанию Лукаку. «Челси» уже получил официальное предложение, переговоры перешли в ключевую стадию.

Как известно, лондонский клуб заинтересован в Осимхене, однако сделки не связаны друг с другом напрямую. Сейчас руководство «синих» полностью сосредоточено на продаже Лукаку, а уже после окончательного расставания с 31-летним форвардом начнёт работу над трансфером 25-летнего нигерийца.