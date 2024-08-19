«Манчестер Сити» впервые за два с половиной года выиграл выездной матч АПЛ без Родри

«Манчестер Сити» одержал победу над «Челси» в матче первого тура Английской премьер-лиги.

«Горожане» забили два безответных мяча на «Стэмфорд Бридж» – авторами голов стали Эрлинг Холанн и Матео Ковачич. Из-за травмы участие в игре не мог принять Родри, однако на этот раз команда Хосепа Гвардиолы справилась и без него.

Как сообщает City Xtra, это первый случай с февраля 2022 года, когда «Манчестер Сити» победил в гостевом матче АПЛ без испанского опорника. Два с половиной года назад Родри со скамейки наблюдал, как его товарищи обыгрывают «Норвич» на поле соперников (4:0). С тех пор и до встречи с «Челси» подобного не происходило.