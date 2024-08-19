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«Арсенал» готов отпустить Кивёра – интерес проявляет топ-клуб Серии А

19 Августа 2024 • 05:56 Комментировать
Ювентус
...
Комо
1 1.35 X 5.10 2 10.00
Через 15 ч. 33 мин.

Левый защитник лондонского «Арсенала» Якуб Кивёр ещё может сменить клуб до конца лета

Микель Артета не рассчитывает на польского футболиста. Желающих приобрести Кивёра не слишком много, поэтому «канониры» готовы рассмотреть варианты с арендой, информирует журналист Руди Галетти. Информацию о 24-летнем игроке уже запросил «Ювентус», планирующий усилить оборону в последние недели трансферного периода.

Ценник Якуба Кивёра на портале Transfermarkt – 30 млн евро. Защитник сборной Польши уже имеет опыт выступления в Италии: с лета 2021 по январь 2023 он принадлежал «Специи», из которой и совершил переход в «Арсенал».

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