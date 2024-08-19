Гвардиола: «Мы всегда опровергаем сомнения людей, будьте осторожны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призвал не сомневаться в своих игроках.

Полузащитник Матео Ковачич был не самым очевидным вариантом замены травмированному Родри, однако хорвату удалось провести впечатляющий матч против «Челси» (2:0) и отметиться забитым мячом.

«Когда люди сомневаются относительно чего-то в «Манчестер Сити», мы опровергаем все сомнения. Так что будьте осторожны – таков мой совет. Послушайте, Родри очень важен для нас, но Ковачич – опытный игрок, выступающий на самом высоком уровне», – сказал в беседе с beIN SPORTS Гвардиола.

24 августа «горожане» примут в родных стенах «Ипсвич» в матче второго тура Английской премьер-лиги.